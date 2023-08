Tenuti in considerazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenuti in considerazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STIMATI

Significato/Curiosita : Tenuti in considerazione

Scritto e diretto da vincenzo salemme. il film rientra tra quelli tenuti in considerazione nella prima edizione del premio dedalo minosse cinema del 2016... Fondatore di diesel renzo rosso è tra i migliori debuttanti, con 3 miliardi stimati di patrimonio. un totale di 1.426 persone sono entrate nella lista, rappresentando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tenuti in considerazione : tenuti; considerazione; Sono contenuti nella benzina; Il furgone per i detenuti ; Anagramma di contenuti che rima con effetto; Si conteggiano con favorevoli e astenuti ; Ottenuti con la vanga; Degno di considerazione ; Tenute in considerazione ; Nutrire reciproca considerazione ; Tenere in considerazione ; Grande considerazione ;

Cerca altre Definizioni