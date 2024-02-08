Si stringevano ai piedi dei prigionieri

Home / Soluzioni Cruciverba / Si stringevano ai piedi dei prigionieri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si stringevano ai piedi dei prigionieri' è 'Ceppi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CEPPI

Perchè la soluzione è Ceppi? I ceppi erano strumenti usati per immobilizzare i prigionieri, stringendoli ai piedi. Questa misura serviva a impedirne la fuga e a controllarne i movimenti. Spesso venivano usati in passato per mantenere sotto controllo chi era stato catturato o condannato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si stringevano ai piedi dei prigionieri

Si stringevano ai piedi dei prigionieri Risposta: CEPPI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: I

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ceppi' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si stringevano ai piedi dei prigionieri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ceppi

In presenza della definizione "Si stringevano ai piedi dei prigionieri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ceppi'.

Le 5 lettere della soluzione

C Como E Empoli P Padova P Padova I Imola

La soluzione 'Ceppi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si stringevano ai piedi dei prigionieri". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.