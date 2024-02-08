Si stringevano ai piedi dei prigionieri
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si stringevano ai piedi dei prigionieri' è 'Ceppi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CEPPI
Perchè la soluzione è Ceppi? I ceppi erano strumenti usati per immobilizzare i prigionieri, stringendoli ai piedi. Questa misura serviva a impedirne la fuga e a controllarne i movimenti. Spesso venivano usati in passato per mantenere sotto controllo chi era stato catturato o condannato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si stringevano ai piedi dei prigionieri
- Risposta: CEPPI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Si stringevano ai piedi dei prigionieri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ceppi
In presenza della definizione "Si stringevano ai piedi dei prigionieri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ceppi'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ceppi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si stringevano ai piedi dei prigionieri". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con piedi: La città ai piedi del Pan di Zucchero
Con prigionieri: Locali per prigionieri