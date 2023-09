I cibi tenuti nel freezer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cibi tenuti nel freezer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SURGELATI

Significato/Curiosita : I cibi tenuti nel freezer

Assaggiare cibi accompagnato da bulma. dopo un certo tempo accetta di allenare vegeta e goku sul pianeta di beerus. dopo la resurrezione di freezer, whis si... Dei surgelati è addirittura superiore rispetto ai prodotti freschi conservati per più di 24 ore. g. tomè biraghi, come cucinare con i surgelati, milano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

