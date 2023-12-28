Prigionieri in garanzia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prigionieri in garanzia' è 'Ostaggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OSTAGGI
Perché la soluzione è Ostaggi? Gli ostaggi sono individui tenuti come garanzia in situazioni di conflitto o negoziazione, spesso per influenzare le decisioni di una parte opposta. La loro presenza serve a garantire che un accordo venga rispettato o a esercitare pressione per ottenere determinati risultati. Questa pratica può essere utilizzata sia in ambito politico che criminale e comporta rischi significativi per la loro incolumità. La gestione degli ostaggi rappresenta una sfida complessa per le autorità coinvolte.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prigionieri in garanzia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Prigionieri in garanzia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ostaggi
La soluzione associata alla definizione "Prigionieri in garanzia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prigionieri in garanzia" conferma che la soluzione 'Ostaggi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Ostaggi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prigionieri in garanzia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostaggi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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