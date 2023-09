Vi furono abbandonati Romolo e Remo appena nati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi furono abbandonati Romolo e Remo appena nati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEVERE

Significato/Curiosita : Vi furono abbandonati romolo e remo appena nati

Che romolo e remo erano stati non raccolti ma figli di una prostituta, la quale, appena nati, li aveva esposti e abbandonati, e a raccoglierli e ad allevarli... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tevere (disambigua). il tevere (chiamato anticamente prima albula, poi thybris ed infine tiberis)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

