Nati nel luogo dove vivono

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nati nel luogo dove vivono' è 'Autoctoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOCTONI

Perché la soluzione è Autoctoni? Gli autoctoni sono le persone che sono nate nel territorio in cui vivono, condividendo radici e tradizioni con quella comunità. La loro presenza è spesso evidente nella cultura, nelle usanze e nelle pratiche quotidiane, che si sono sviluppate nel tempo grazie alla storia e alle caratteristiche del luogo. La loro identità è strettamente legata alle specificità del territorio, creando un legame profondo tra le persone e il contesto naturale e storico. La loro appartenenza contribuisce a mantenere viva la memoria di un territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nati nel luogo dove vivono". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Nati nel luogo dove vivono nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Autoctoni

In presenza della definizione "Nati nel luogo dove vivono", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nati nel luogo dove vivono" conferma che la soluzione 'Autoctoni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Autoctoni

A Ancona U Udine T Torino O Otranto C Como T Torino O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nati nel luogo dove vivono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autoctoni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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