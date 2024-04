La Soluzione ♚ Abbandonati

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Abbandonati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOLI

Curiosità su Abbandonati: Fiction. abbandonati nello spazio, su movieplayer.it, netaddiction s.r.l.. (en) abbandonati nello spazio, su imdb, imdb.com. (en) abbandonati nello spazio... Ius soli (in lingua latina «diritto basato sull'appartenenza al territorio») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Si contrappone allo ius sanguinis (o «diritto del sangue»), che indica invece la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base pertanto della discendenza e non del luogo di nascita. Quasi tutti i paesi del continente americano applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni. Alcuni paesi europei (Francia, Germania, Irlanda ...

