La Soluzione ♚ Cresce nei luoghi abbandonati

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Cresce nei luoghi abbandonati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORTICA

Curiosità su Cresce nei luoghi abbandonati: Dalla reputazione che cresce parallelamente ad esso e influisce sull'atteggiamento che i png (personaggi non giocanti) hanno nei confronti del giocatore... L'ortica comune (Urtica dioica L., 1753) è una pianta erbacea perenne dioica, nativa dell'Europa, dell'Asia e del Nord Africa. È la più conosciuta e diffusa specie del genere Urtica. Possiede peli che, quando si rompono, rilasciano un fluido che causa bruciore e prurito. La pianta è nota per le sue proprietà medicinali, per la preparazione di pietanze e, nel passato, per il suo esteso uso nel campo tessile.

