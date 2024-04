La Soluzione ♚ Il ricupero di vecchi edifici abbandonati

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il ricupero di vecchi edifici abbandonati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIUSO

Curiosità su Il ricupero di vecchi edifici abbandonati: ricoperto di vecchio edifici abbandonati" Il riutilizzo è il reimpiego di un prodotto prima che diventi un rifiuto. Esso si attua quando, dopo una prima fase di consumo, un oggetto continua a essere utilizzato mantenendo la funzione d'uso originaria. Diversamente, il riciclaggio impone la distruzione del rifiuto per creare materie prime seconde con le quali vengono realizzati nuovi prodotti industriali. Va inteso come un'alternativa al concetto dell'usa e getta.

