La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sotto i ponti di Roma. TEVERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Il Tevere (chiamato anticamente prima Albula, poi Thybris ed infine Tiberis) è il principale fiume dell'Italia centrale e peninsulare; con 405 km di corso è il terzo fiume italiano per lunghezza (dopo il Po e l'Adige). Secondo solo al Po per ampiezza del bacino idrografico (17375 km²), con 324 m³/s di portata media annua alla foce è anche il terzo corso d'acqua nazionale (dopo il Po e il Ticino) per volume di trasporto. Inoltre è il 1º fiume appenninico per lunghezza e portata. Bagna direttamente 4 regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio), 8 province (Forlì-Cesena, Rimini, Arezzo, Perugia, Terni, Viterbo, Rieti e Roma) ed 82 comuni ...

Tevere ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) fiume dell'Italia centrale che attraversa l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria e il Lazio

Etimologia / Derivazione

l'opinione più comune delle fonti fa originare il nome da Tiberino, re latino, che sarebbe morto nelle acque del fiume