La definizione e la soluzione di: Nome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad Alessandria ed a Smirne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TEONE

Significato/Curiosita : Nome di due filosofi e matematici dell antica grecia nati ad alessandria ed a smirne

Greco antico: pata, hypatía, in latino: hypatia; alessandria d'egitto, 355 – alessandria d'egitto, marzo 415) è stata una matematica, astronoma e filosofa... Greco: pata, hypatía, in latino: hypatia;d'egitto, 355 –d'egitto, marzo 415)stata una, astronomafilosofa... Teone di Alessandria (in greco antico: T eade, Théon ho Alexandréus; Alessandria d'Egitto, 335 circa – Alessandria d'Egitto, 405 circa) è stato un filosofo, matematico e astrologo greco antico. Curò e organizzò l'edizione degli Elementi di Euclide e scrisse commenti alle opere di Euclide e Claudio Tolomeo. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Nome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad Alessandria ed a Smirne : nome; filosofi; matematici; antica; grecia; nati; alessandria; smirne; L antico nome del fiume Po; Dà nome a un lago del Lazio; Il nome dell oggetto che si presta; Dà nome a famose catacombe sulla Via Salaria; Altro nome del Lago d Iseo; I filosofi della scuola di Aristippo; Lo furono i filosofi Cleante e Lucio Anneo Cornuto; I filosofi che perseguivano la perfetta conoscenza delle cose divine; I filosofi lo contrappongono al divenire; filosofi che studiano la conoscenza; Gruppi matematici di elementi; La medaglia con cui vengono premiati i matematici ; Computi matematici ; Le estraggono i matematici ; Enunciati matematici ; antica chitarra; antica macchina bellica; antica città di gaudenti; Secondo l estetica antica è l imitazione della natura; antica colonna di Roma; Comprendono Serbia e grecia ; Un pittore dell antica grecia ; Vissero in Magna grecia ; Mare che bagna Italia Albania e grecia ; Cantava le gesta degli eroi nell antica grecia ; Il giorno in cui sono nati gli inesperti; Vi furono abbandonati Romolo e Remo appena nati ; Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio; Sono nati tra il 21 marzo e il 20 aprile; Gli uccellini nati dalla medesima covata; È fra Torino e alessandria ; Il califfo che incendiò alessandria d Egitto; Il capoluogo fra Torino e alessandria ; Un santo dottore della chiesa di alessandria ; L affluente del Po che bagna alessandria ; Centro di smirne ; Il centro di smirne ; Bagna anche smirne ; La smirne dei Turchi;

Cerca altre Definizioni