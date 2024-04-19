Appena abbozzate tracciate

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Appena abbozzate tracciate' è 'Delineate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELINEATE

Perché la soluzione è Delineate? La parola delineate si riferisce a linee appena abbozzate o tracciate, che segnano i contorni di qualcosa senza definirli completamente. Questo termine indica un lavoro preliminare, una prima fase di rappresentazione visiva di un'idea o di un oggetto, caratterizzata da tratti leggeri e poco dettagliati. La sua funzione principale è quella di evidenziare i margini o le forme generali prima di procedere con un approfondimento o una rifinitura. La capacità di delineare permette di visualizzare chiaramente le strutture di base.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appena abbozzate tracciate". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Appena abbozzate tracciate nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Delineate

La definizione "Appena abbozzate tracciate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appena abbozzate tracciate" conferma che la soluzione 'Delineate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Delineate

D Domodossola E Empoli L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appena abbozzate tracciate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Delineate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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