L antenna orizzontale mobile delle barche a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antenna orizzontale mobile delle barche a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOMA

Significato/Curiosita : L antenna orizzontale mobile delle barche a vela

barche a vela. la vela costituisce uno dei più antichi sistemi di propulsione noti ed utilizzati dall'uomo (si hanno indicazioni di imbarcazioni a vela... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi boma (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento nautica non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L antenna orizzontale mobile delle barche a vela : antenna; orizzontale; mobile; delle; barche; vela; Ricevere con l antenna ; Fare da antenna ; Captato con l antenna ; Ricevuta con l antenna ; Le capta l antenna ; Superficie orizzontale di appoggio nelle vetture; Parte orizzontale della ringhiera di una scala; Angolo formato da una retta orizzontale e la direzione nord; Una vetrinetta orizzontale ; Seduto quasi in orizzontale ; La carcassa di un automobile ; Il mobile con le sedie; Un mobile nell aula scolastica; Lo controlla chi acquista un automobile di seconda mano; mobile che può essere letto; Le stalle delle greggi; Rapaci più grossi delle civette; Il mulino delle olive; Le facce delle scarpe; Il grande poeta latino delle Metamorfosi; La leggera barche tta dei Pellirosse; Zone di raccolta di liquidi sul fondo delle barche ; barche a vela molto usate per navigare il Nilo; Detenuti prigionieri nelle barche ; Piccole barche a vela; Rivela i falli agli arbitri; Piccole imbarcazioni a vapore o a vela ; Fidarsi o rivela re un segreto; Barche a vela molto usate per navigare il Nilo; Può rivela re una frattura;

Cerca altre Definizioni