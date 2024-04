La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ha l antenna parabolica. RADAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano: "radiorilevamento e misurazione di distanza") è un sistema che utilizza onde elettromagnetiche appartenenti allo spettro delle onde radio o microonde per il rilevamento e la determinazione (in un certo sistema di riferimento) della posizione (coordinate in distanza, altezza e azimuth) ed eventualmente della velocità di oggetti (bersagli, target) sia fissi che mobili, come aerei, navi, veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo.

radar

Sostantivo

radar ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) tecnologia che usa microonde per rilevare la posizione e la velocità di un oggetto a distanza

Sillabazione

rà | dar

Pronuncia

IPA: /'radar/

Etimologia / Derivazione

acronimo di Radio Detecting and Ranging (radio-rivelatore e misuratore di distanza)

Parole derivate

radarabile, radaraltimetro, radarassistenza, radarastronomia, radarfaro, radargeodesia, radargeodetico, radarista, radaristica, radaristico, radarlocalizzazione, radarmeteorologia, radarmeteorologico, radarnavigazione, radariflettente, radarsonda, radarspoletta, radartachimetro, radartecnica, radarterapia, radartopografia, radartopografico

