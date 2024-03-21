Il braccio con la randa

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il braccio con la randa' è 'Boma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOMA

Perché la soluzione è Boma? BOMA è il nome che indica il braccio con la randa di una nave, una componente fondamentale per la navigazione a vela. Questa parte permette di manovrare la vela principale, contribuendo alla direzione e alla velocità della imbarcazione. La sua posizione e il suo funzionamento sono essenziali per ottimizzare le prestazioni in mare. La corretta gestione di BOMA influisce significativamente sulla stabilità e sull'efficienza della navigazione, evidenziando l'importanza di questa componente nel contesto nautico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il braccio con la randa". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il braccio con la randa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Boma

Se la definizione "Il braccio con la randa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il braccio con la randa" conferma che la soluzione 'Boma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Boma

B Bologna O Otranto M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il braccio con la randa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Boma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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