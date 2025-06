Grosse barche usate come traghetti nei cruciverba: la soluzione è Chiatte

Home / Soluzioni Cruciverba / Grosse barche usate come traghetti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grosse barche usate come traghetti' è 'Chiatte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIATTE

Curiosità e Significato di Chiatte

Non fermarti alla soluzione! Conosci Chiatte più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Chiatte.

Perché la soluzione è Chiatte? Chiatte sono imbarcazioni tradizionali usate come traghetti per trasportare persone e merci tra due punti, spesso su fiumi o laghi. Sono barche di dimensioni medie, semplici e robuste, ideali per brevi traversate. Utilizzate da secoli in diverse regioni italiane, rappresentano un simbolo di trasporto fluviale e di storia marittima locale. Un modo affascinante per scoprire le tradizioni nautiche del nostro paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Natanti a fondo piattoBarche a vela molto usate per navigare il NiloÈ mobile in certe barche a velaGrosse lucertole africane

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Chiatte

La definizione "Grosse barche usate come traghetti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C L P S L I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPECILLO" SPECILLO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.