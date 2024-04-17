Hanno la pianta orizzontale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno la pianta orizzontale' è 'Piedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIEDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno la pianta orizzontale" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno la pianta orizzontale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Piedi? I piedi sono le parti del corpo che si trovano alla base delle gambe, sostenendo il peso e permettendo di camminare. Sono caratterizzati da una struttura piatta e allargata che si estende lungo il pavimento, offrendo equilibrio e stabilità. Questa superficie, chiamata anche pianta, si sviluppa orizzontalmente e consente di muoversi con agilità. La loro forma e funzione sono fondamentali per la mobilità quotidiana.

La definizione "Hanno la pianta orizzontale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno la pianta orizzontale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piedi:

P Padova I Imola E Empoli D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno la pianta orizzontale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

