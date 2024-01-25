Dà nome a un comune tipo di antenna televisiva

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dà nome a un comune tipo di antenna televisiva' è 'Yagi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: YAGI

Perché la soluzione è Yagi? La parola YAGI si riferisce a un tipo di antenna televisiva molto diffusa per la sua capacità di ricevere segnali a lunga distanza e ad alta qualità. Questa antenna è caratterizzata da una struttura composta da diversi elementi metallici disposti in modo strategico per ottimizzare la ricezione del segnale. La sua forma e configurazione permettono di concentrarsi su segnali provenienti da direzioni specifiche, migliorando così la ricezione rispetto ad altri tipi di antenne. Il nome YAGI è diventato sinonimo di efficienza nella ricezione televisiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà nome a un comune tipo di antenna televisiva". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Dà nome a un comune tipo di antenna televisiva nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Yagi

Per risolvere la definizione "Dà nome a un comune tipo di antenna televisiva", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà nome a un comune tipo di antenna televisiva" conferma che la soluzione 'Yagi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Yagi

Y Yacht A Ancona G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà nome a un comune tipo di antenna televisiva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Yagi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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