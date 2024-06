Barche da pagaia

: Al momento del lancio, Canoe era una joint venture tra Sun Media (Toronto Sun Publishing Corp. com è un portale web canadese in lingua inglese e una rete di siti web ed è una sussidiaria di Postmedia Network. La sede di Canoe è a Toronto, al 333 di King Street East. Canoe. Nell'intestazione compare la frase Canadian Online Explorer; il nome è anche evidentemente un gioco di parole con "canoa" (o canoë in francese).

Inglese: Sostantivo: canoe (pl.: canoes) . canoa.