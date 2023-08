I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I Universo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I Universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANDALA

Significato/Curiosita : I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti i universo

Secolo, dinastia fatimide. in ambito induista la svastica in generale simboleggia al contempo i quattro veda e i corrispondenti quattro volti di brahma... Il sostantivo maschile e neutro sanscrito maala (devanagari: ; adattato come mandala) è un termine polisemico che in particolar modo intende indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

