Il tempio buddista

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il tempio buddista' è 'Pagoda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAGODA

Perché la soluzione è Pagoda? Una pagoda è una struttura architettonica tipica del mondo buddista, caratterizzata da più livelli sovrapposti e tetti ricurvi. Questa costruzione funge da luogo di culto e meditazione, simbolo di spiritualità e saggezza. Le pagode sono spesso adornate con dettagli ornamentali e simbolici che riflettono la cultura e le tradizioni buddiste. La loro presenza rappresenta un punto di incontro tra il mondo terreno e quello spirituale, evidenziando l'importanza della fede e della meditazione nella vita dei praticanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tempio buddista". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il tempio buddista nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pagoda

La soluzione associata alla definizione "Il tempio buddista" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tempio buddista" conferma che la soluzione 'Pagoda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pagoda

P Padova A Ancona G Genova O Otranto D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tempio buddista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pagoda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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