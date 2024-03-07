Il quaderno dei disegni

Home / Soluzioni Cruciverba / Il quaderno dei disegni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il quaderno dei disegni' è 'Album'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALBUM

Perché la soluzione è Album? L'album è un insieme di pagine rilegato che raccoglie immagini, fotografie o disegni, permettendo di conservare ricordi, opere d'arte o appunti. Rappresenta uno spazio personale dove si possono collezionare momenti significativi o creazioni artistiche, offrendo un modo organizzato e duraturo di preservare esperienze e talenti. La sua funzione principale è quella di custodire e mostrare con cura le proprie creazioni visive, diventando un vero e proprio quaderno dei disegni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il quaderno dei disegni". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il quaderno dei disegni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Album

Per risolvere la definizione "Il quaderno dei disegni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il quaderno dei disegni" conferma che la soluzione 'Album' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Album

A Ancona L Livorno B Bologna U Udine M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il quaderno dei disegni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Album' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Comprende molte canzoni di un solo cantanteUn libro per le fotografieVolume di ricordiUn classico inizio da quaderno delle confidenzeSorta di leggio retroilluminato per il ricalco dei disegniI disegni delle piastrelleIl quaderno da disegnoIl quaderno per il disegno