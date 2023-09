Aperture circolari in edifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aperture circolari in edifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OCULI

Significato/Curiosita : Aperture circolari in edifici

Fece sì che, in contemporanea, venisse sviluppato un moderno piano urbanistico, che comprendeva edifici pubblici, attrezzature, edifici commerciali e... Cassoni ottagonali e l'oculus della chiesa di san bernardo alle terme a roma. oculi della parte di arte merovingia del battistero di san giovanni a poitiers... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Aperture circolari in edifici : aperture; circolari; edifici; Le due aperture nelle casse di viole e violini; Le aperture posteriori delle fosse nasali; aperture nasali; Le due aperture nella cassa del violino; aperture illecite di plichi; I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I Universo; Sferici circolari ; circolari o sferici; Vostro sulle circolari ; Quelli circolari sono sempre coperti; Un edifici o riservato alle auto; Il profilo degli edifici d una città sull orizzonte; edifici o per gare; Piano nel sottosuolo di un edifici o; L ambiente interno all ingresso di un edifici o;

Cerca altre Definizioni