Si colorano per rilassarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si colorano per rilassarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANDALA

Significato/Curiosita : Si colorano per rilassarsi

Annotazioni ^ in giapponese "sentimenti" ( omoi) e "pesante" ( omoi) si leggono nello stesso modo. ogi formula è stato trasmesso come episodio unico... Il sostantivo maschile e neutro sanscrito maala (devanagari: ; adattato come mandala) è un termine polisemico che in particolar modo intende indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si colorano per rilassarsi : colorano; rilassarsi; Si colorano col fard; Si colorano a Pasqua; Dove si smacchiano e ricolorano i vestiti; La vite le cui foglie si colorano di rosso in autunno; Un posto dove rilassarsi ; In molti lo usano per rilassarsi in casa; Un training che aiuta a rilassarsi ; Lo fa chi desidera rilassarsi e aprire la mente;

Cerca altre Definizioni