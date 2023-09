Lo è lo spazio dell Universo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è lo spazio dell Universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SIDERALE

Significato/Curiosità : Lo è lo spazio dell Universo

Lo spazio siderale si riferisce allo spazio cosmico al di fuori della Terra, estendendosi attraverso l'Universo. È un termine che abbraccia le immense distanze tra le stelle, i pianeti, le galassie e le altre entità celesti. Lo spazio siderale è caratterizzato dalla vastità dell'Universo, con enormi spazi vuoti interstellari e trilioni di galassie disperse in tutte le direzioni. Questo spazio è anche l'ambiente in cui si svolgono molte delle attività dell'astronomia, consentendo agli scienziati di studiare e osservare gli astri e i fenomeni celesti. La nostra comprensione dello spazio siderale è in continua evoluzione grazie all'uso di telescopi avanzati e missioni spaziali.

Altre risposte alla domanda : Lo è lo spazio dell Universo : spazio; universo; Larghe e spazio se; Uno spazio di discussione sul web; Riuniti in poco spazio ; spazio pubblicitario in Tv; Uno spazio inutile; I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I universo ; L universo noi canta Max Pezzali; Il Big all origine dell universo ; Mondo universo ; Fa parte dell universo DC Comics: Mondo;

Cerca altre Definizioni