IMPURA

Perché la soluzione è Impura? La parola impura si riferisce a qualcosa che è considerato contaminato o non conforme a determinati standard di purezza. Nel contesto della casta induista dei paria, indica le persone che, a causa delle loro occupazioni e della loro condizione sociale, sono viste come non pure e quindi emarginate dalla società. Questo termine racchiude una storia di discriminazione e stigmatizzazione che continua a influenzare la vita di molte persone ancora oggi.

In strada ma non in salitaCasta classe socialeLo è il dio induista Agni date le sue testeLa casta egiziana esperta di geroglifici

I Imola

M Milano

P Padova

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S O R T O B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOOSTER" BOOSTER

