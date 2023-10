Il Big da cui ebbe origine l Universo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Big da cui ebbe origine l Universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : BANG

Significato/Curiosita : Il big da cui ebbe origine l universo

– "big bang" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi big bang (disambigua). «la teoria del big bang descrive come il nostro universo evolve... – "bang" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedibang (disambigua). «la teoria delbang descrive comenostroevolve... Il Big Bang (pron. inglese /big'bæng/, in italiano "Grande Scoppio") è un modello cosmologico basato sull'idea che l'universo iniziò a espandersi a velocità elevatissima in un tempo finito nel passato a partire da una condizione di curvatura, temperatura e densità estreme, e che questo processo continui tuttora. Tale modello emerge dalla teoria della relatività generale e dalla dimostrazione dell'espansione dell'universo. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

