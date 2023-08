Albero che dà un legno senza nodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero che dà un legno senza nodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRASSINO

Significato/Curiosita : Albero che da un legno senza nodi

Zimbabwe. il legno è di colore da grigio pallido a biancastro, a grana dritta, relativamente morbido e privo di nodi. si asciuga senza difficoltà ed... Disambiguazione – "frassino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi frassino (disambigua). progetto:forme di vita - implementazione classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

