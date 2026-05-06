Rimasta senza compagnia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Rimasta senza compagnia' è 'Sola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLA

Perché la soluzione è Sola? La parola SOLA indica una condizione di isolamento, in cui una persona si trova senza la presenza di altri. Essa esprime uno stato di solitudine, spesso accompagnato da una sensazione di vuoto o di abbandono. La sua origine deriva dal latino

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimasta senza compagnia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Rimasta senza compagnia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sola

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rimasta senza compagnia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimasta senza compagnia" conferma che la soluzione 'Sola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sola

S Savona O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimasta senza compagnia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pensiero di E. HofferUn detto cineseMeglio così che male accompagnataUnica senza compagniaRimasta senza voceDonna rimasta senza fedeUn grosso brillante senza compagniaSposti una lettera e la capitale norvegese rimane senza compagnia