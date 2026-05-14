Una pena senza termine

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una pena senza termine' è 'Ergastolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERGASTOLO

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Perché la soluzione è Ergastolo? L'ergastolo è una condanna penale che comporta la detenzione perpetua senza una data di fine prefissata, stabilendo un soggiorno obbligato in carcere per tutta la vita del condannato. Questa pena si applica spesso per reati particolarmente gravi e rappresenta la massima misura punitiva prevista dal sistema giudiziario. La sua natura definitiva implica che, a meno di provvedimenti di clemenza, il soggetto condannato rimane in carcere fino alla morte. L'ergastolo è considerato una forma di punizione senza termine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pena senza termine". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una pena senza termine nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ergastolo

Quando la definizione "Una pena senza termine" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pena senza termine" conferma che la soluzione 'Ergastolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ergastolo

E Empoli R Roma G Genova A Ancona S Savona T Torino O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pena senza termine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ergastolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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