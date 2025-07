Assieme al rame forma il bronzo nei cruciverba: la soluzione è Stagno

STAGNO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Stagno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stagno.

Perché la soluzione è Stagno? Lo stagno è un metallo bianco-argenteo, molto plastico e resistente alla corrosione. Spesso viene usato per rivestimenti, leghe e in elettronica. Il suo nome deriva dal latino stannum. È un elemento prezioso nella produzione di leghe come il bronzo, che si ottiene mescolandolo con il rame. In sintesi, lo stagno è fondamentale per creare materiali duraturi e di alta qualità.

