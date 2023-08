Dolce francese a forma di ciambella simile al babà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce francese a forma di ciambella simile al babà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAVARIN

Significato/Curiosita : Dolce francese a forma di ciambella simile al baba

Candite. il babà, variante napoletana di un dolce che ha probabilmente origini polacche. le zeppole di san giuseppe, fritte o al forno, sono ciambelle ricoperte... Il savarin, italianizzato in savarino, anche conosciuto in italia come babà savarin e torta savarin, è un dolce francese costituito dal medesimo impasto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

