Sega a mano di forma trapezoidale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sega a mano di forma trapezoidale' è 'Saracco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SARACCO

Perché la soluzione è Saracco? Il saracco è uno strumento a mano caratterizzato da una lama di forma trapezoidale, progettata per facilitare il taglio di materiali robusti come il legno o altri elementi da lavorare manualmente. La sua struttura permette di esercitare una pressione mirata, rendendo più efficace il lavoro di scavatura o taglio. Utilizzato spesso negli interventi di falegnameria, il saracco si distingue per la sua lama robusta e affilata, ideale per operazioni di precisione e potenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sega a mano di forma trapezoidale". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Sega a mano di forma trapezoidale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Saracco

Quando la definizione "Sega a mano di forma trapezoidale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sega a mano di forma trapezoidale" conferma che la soluzione 'Saracco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Saracco

S Savona A Ancona R Roma A Ancona C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sega a mano di forma trapezoidale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Saracco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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