Forma verbale che unisce il soggetto e il nome al predicato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Forma verbale che unisce il soggetto e il nome al predicato' è 'Copula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COPULA

Perché la soluzione è Copula? La voce, nota anche come copula, è una forma verbale che collega il soggetto al predicato, esprimendo un legame tra i due elementi. Essa si utilizza per indicare l’identità o la qualità del soggetto rispetto a ciò che viene affermato nel predicato. La copula si presenta principalmente con il verbo essere in tutte le sue forme, con il fine di creare una relazione di equivalenza tra soggetto e complemento. Questa funzione è fondamentale per la costruzione delle frasi affermative e descrittive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Forma verbale che unisce il soggetto e il nome al predicato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Forma verbale che unisce il soggetto e il nome al predicato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Copula

Quando la definizione "Forma verbale che unisce il soggetto e il nome al predicato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Forma verbale che unisce il soggetto e il nome al predicato" conferma che la soluzione 'Copula' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Copula

C Como O Otranto P Padova U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Forma verbale che unisce il soggetto e il nome al predicato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Copula' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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