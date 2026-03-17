È pregiata quella che viene trafilata al bronzo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È pregiata quella che viene trafilata al bronzo' è 'Pasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È pregiata quella che viene trafilata al bronzo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È pregiata quella che viene trafilata al bronzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pasta? La parola pasta si riferisce a un alimento molto apprezzato nella cucina italiana, preparato principalmente con farina e acqua, e spesso modellato in diverse forme. La pasta può essere considerata di pregio quando viene trafilata al bronzo, poiché questa tecnica conferisce alle superfici una texture ruvida che permette una migliore aderenza del condimento. La lavorazione al bronzo, quindi, valorizza la qualità e il sapore del prodotto, rendendolo più gustoso e ricercato.

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È pregiata quella che viene trafilata al bronzo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pasta

La definizione "È pregiata quella che viene trafilata al bronzo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È pregiata quella che viene trafilata al bronzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pasta:

P Padova A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È pregiata quella che viene trafilata al bronzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una materia prima per le cartiereIl primo più diffusoIntriso alimentare lievitato tipico della cucina di stradaLi trascura chi viene al sodoViene al tennista che ha paura di vincereAssieme al rame forma il bronzoViene consegnata al secondo arrivatoCome i luoghi in cui si viene al mondo