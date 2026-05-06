Ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta' è 'Ricciolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICCIOLO

Perché la soluzione è Ricciolo? Un ricciolo è una ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta, che si distingue per la sua curvatura stretta e compatta. Questa particolare forma si ottiene quando i capelli assumono una piega a spirale o a spirale stretta, creando un effetto di volume e movimento. I riccioli possono essere naturali o ottenuti attraverso tecniche di acconciatura, contribuendo a definire uno stile personale e un’immagine ricca di personalità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricciolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta" conferma che la soluzione 'Ricciolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ricciolo

R Roma I Imola C Como C Como I Imola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ricciolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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