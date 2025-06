Se ne confezionano tendaggi e fodere per poltrone nei cruciverba: la soluzione è Cretonne

Home / Soluzioni Cruciverba / Se ne confezionano tendaggi e fodere per poltrone

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se ne confezionano tendaggi e fodere per poltrone' è 'Cretonne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRETONNE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cretonne? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Cretonne.

Perché la soluzione è Cretonne? Il termine cretonne si riferisce a un tessuto di cotone spesso e colorato, spesso usato per confezionare tendaggi, fodere per poltrone e rivestimenti d'interni. Originario del Québec, questo materiale combina praticità e stile, rendendolo ideale per decorazioni domestiche. La cretonne dona un tocco di vivacità e comfort agli ambienti, rappresentando una scelta versatile e raffinata per l'arredamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Se ne fanno tendaggiL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologoSe ne fanno maschereIl gufo di Merlino ne La spada nella roccia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Se ne confezionano tendaggi e fodere per poltrone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

N Napoli

E Empoli

C I T I N N O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIN TONIC" GIN TONIC

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.