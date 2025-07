Un tessuto pesante nei cruciverba: la soluzione è Reps

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un tessuto pesante' è 'Reps'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REPS

Curiosità e Significato di Reps

La parola Reps è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Reps.

Perché la soluzione è Reps? Reps è un termine che deriva dall'inglese e si riferisce alle ripetizioni di un esercizio fisico, come sollevare pesi o fare esercizi di resistenza. È un modo comune per indicare quante volte si esegue un movimento specifico, spesso in ambito sportivo e fitness. Quindi, quando si parla di un tessuto pesante in questo contesto, si fa riferimento a un materiale robusto e resistente, come quello usato per abiti o tende durevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tessuto pesante per tendaggiPesante tessuto per paramentiTessuto pesante e spesso anche a costeLa fascia di pesante tessuto che ricopre il bastone della tendaPesante tessuto per divise

Come si scrive la soluzione Reps

Stai cercando la risposta alla definizione "Un tessuto pesante"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

P Padova

S Savona

