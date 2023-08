L antica regione degli assiri e dei babilonesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antica regione degli assiri e dei babilonesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MESOPOTAMIA

Propria cronologia, l'elenco dei sovrani babilonesi fu tramandato fin dai tempi antichi da scribi assiri e babilonesi in manoscritti (cuneiforme su tavoletta)... Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la mesopotamia (dal greco µesptaµa, mesopotamía, comp. di µs-, mésos-, 'centrale', 'che sta in mezzo'... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

