La Soluzione ♚ Antica regione dell Egitto

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Antica regione dell Egitto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TEBAIDE

Curiosità su Antica regione dell egitto: Con antico egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume nilo, dal delta nel mar mediterraneo a nord fino alle cateratte a sud, presso l'attuale... La Tebaide (in greco antico: Tßa, Thebaís; in latino Thebais) è una regione dell'antico Egitto con capitale Tebe.

