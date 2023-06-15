Regione storica dell antica Grecia

Home / Soluzioni Cruciverba / Regione storica dell antica Grecia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Regione storica dell antica Grecia' è 'Elide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELIDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regione storica dell antica Grecia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regione storica dell antica Grecia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Elide? L'Elide era una regione dell'antica Grecia, famosa per le sue terre fertili e i paesaggi suggestivi. Situata nel Peloponneso, rappresentava un'area ricca di storia e cultura, con città antiche e rovine di grande valore archeologico. La sua importanza si rifletteva anche nella mitologia e nelle tradizioni locali, rendendola un punto di riferimento per studiosi e visitatori.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Regione storica dell antica Grecia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elide

Questa pagina è dedicata alla definizione "Regione storica dell antica Grecia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regione storica dell antica Grecia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Elide:

E Empoli L Livorno I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regione storica dell antica Grecia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Regione del PeloponnesoRegione dell antica GreciaVaso dell antica GreciaEra una città dell antica Grecia ubicata sull isola di ScarpantoAntica regione dell EgittoCittadini dell antica Grecia che non godevano di diritti politici