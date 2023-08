Il giorno subito dopo Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno subito dopo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SANTO STEFANO

Significato/Curiosita : Il giorno subito dopo natale

Feste e ricorrenze: natale, capodanno, san valentino e 8 marzo nel primo film; 1º maggio, ferragosto, halloween e di nuovo natale nel secondo. quattro... Disambiguazione – "santo stefano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi santo stefano (disambigua). stefano (grecia, 5 – gerusalemme, 36)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il giorno subito dopo Natale : giorno; subito; dopo; natale; Solo un giorno fa; Ha diretto Bella di giorno ; Il giorno presente; Il giorno appena vissuto; Lo è l anno con un giorno in più; subito dopo il bis; La tecnica del tennista che va a rete subito dopo la battuta; Scrisse Ed è subito sera; In una bussola a 16 punte sta subito sotto l est; Non subito in seguito; Si usano dopo i bagni o le docce; Si ode dopo il lampo; Ristabilitosi dopo la cura; Per il muro ci fu una profonda spaccatura ma non è la città di Berlino dopo il 1961; Scende in acqua dopo il battesimo; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di natale ; Due giorni prima di natale ; Le conifere per il natale ; Villaggio natale di Virgilio; La città natale di Giovanni Battista Pergolesi;

Cerca altre Definizioni