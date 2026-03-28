Babbo Natale li lascia sotto l albero

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Babbo Natale li lascia sotto l albero' è 'Regali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGALI

Perché la soluzione è Regali? I regali sono doni che vengono lasciati sotto l'albero di Natale, portando gioia e sorpresa ai bambini e alle famiglie. Questi oggetti rappresentano il desiderio di condividere affetto e affinità durante le festività, creando un’atmosfera di magia e speranza. Tradizionalmente, sono scelti con cura e spesso consegnati da Babbo Natale, figura simbolica che porta doni ai più piccoli. La presenza dei regali sotto l’albero arricchisce il momento di festa, rendendo speciale ogni famiglia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Babbo Natale li lascia sotto l albero". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Babbo Natale li lascia sotto l albero nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Regali

Quando la definizione "Babbo Natale li lascia sotto l albero" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Babbo Natale li lascia sotto l albero" conferma che la soluzione 'Regali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Regali

R Roma E Empoli G Genova A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Babbo Natale li lascia sotto l albero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Regali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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