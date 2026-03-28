Quello di Natale ha il puntale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello di Natale ha il puntale' è 'Albero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALBERO

Perché la soluzione è Albero? L'albero di Natale è una pianta decorativa che viene scelta per celebrare questa festività. Il suo elemento distintivo e riconoscibile è il puntale, una decorazione posta in cima, che simboleggia l'aspirazione e la speranza. Durante le festività, l'albero viene addobbato con luci, palline e altri ornamenti, creando un'atmosfera di gioia e condivisione. La presenza del puntale rappresenta l'elemento finale che completa l'insieme, rendendo l'albero un simbolo di festa e tradizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello di Natale ha il puntale". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Quello di Natale ha il puntale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Albero

La definizione "Quello di Natale ha il puntale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello di Natale ha il puntale" conferma che la soluzione 'Albero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Albero

A Ancona L Livorno B Bologna E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello di Natale ha il puntale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Albero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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