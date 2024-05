Significato della soluzione per: Ha inizio subito dopo la partenza

Sostantivo

Il viaggio (dal provenzale viatge, a sua volta derivante dal latino viaticum; quest'ultimo era la provvista necessaria per mettersi in viaggio) è lo spostamento di una certa entità, che compiono persone, animali od oggetti da una località di partenza a un'altra distante. Il viaggio può essere locale, regionale, nazionale o internazionale. Il viaggiare si può distinguere per i mezzi adoperati per la mobilità: mezzi di trasporto pubblici o privati (come automobili, motocicli, treni, aerei, navi, biciclette, ecc.

viaggio ( approfondimento) m sing (pl.: viaggi)

il muoversi da un posto ad un altro fare un viaggio in Egitto

in Egitto viaggio di andata, di ritorno gita, solitamente in comitiva e a prezzo ridotto

Voce verbale

prima persona singolare del presente indicativo del verbo viaggiare

Sillabazione

viàg | gio

Pronuncia

IPA: /'vjad.do/

Etimologia / Derivazione

dal provenzale viatge e dal francese antico veiage che deriva dal latino viaticum ossia "provvista per il viaggio"

Citazione

Sinonimi

cammino, itinerario, percorso, tragitto, tratto, spedizione, vacanza

escursione, esplorazione, giro, gita, pellegrinaggio,

strada, via, passeggiata, trasferta

peregrinazione, vagabondaggio; navigazione, crociera, traversata, rotta, volo, trasvolata

( familiare ) (di merce) trasporto

(di merce) trasporto (nel gergo giovanile) evasione, distrazione, sballo

evasione, distrazione, sballo (antico) , (poesia) sentiero

Contrari

fermata, sosta, permanenza

Parole derivate

viaggiare

Proverbi e modi di dire

amare la vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio

ultimo, estremo viaggio : morte

Alterati