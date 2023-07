Subito dopo il bis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Subito dopo il bis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TER

Significato/Curiosita : Subito dopo il bis

Uno sciopero della fame di quasi sei mesi contro il regime carcerario 41-bis a cui è sottoposto. il 16 aprile 1991 cospito fu condannato dal tribunale... ter – codice aeroportuale iata dell'aeroporto della base aerea lajes, terceira, azzorre, portogallo codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua tereno ter... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

