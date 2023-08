Il Maurizio Ministro delle comunicazioni nel 2001 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Maurizio Ministro delle comunicazioni nel 2001. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GASPARRI

Significato/Curiosita : Il maurizio ministro delle comunicazioni nel 2001

maurizio gasparri (roma, 18 luglio 1956) è un politico e giornalista italiano, ministro delle comunicazioni nel governo berlusconi ii, presidente del... Comunicazioni. in questa veste, gasparri si è fatto promotore di una legge di riordino del sistema televisivo, nota come "legge gasparri". la legge venne inizialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Maurizio Ministro delle comunicazioni nel 2001 : maurizio; ministro; delle; comunicazioni; 2001; Il maurizio giornalista e direttore di Linea Notte; maurizio allenatore di calcio; maurizio comico romano; Il verbo di José Mourinho e maurizio Sarri; Il maurizio attore e comico di Zelig e Colorado; Nello ministro per la protezione civile e per le politiche del mare; Un ministro che può assolvere; L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954; Politico più volte Primo ministro giapponese; Agostino più volte ministro delle tesoro nell 800; Un deifino che vive nel Rio delle Amazzoni; La città spagnola con la Casa delle Conchiglie; Ordine e disposizione delle parole; Il residuo delle messi; Quello delle sirene ammaliava; Sta per Telecomunicazioni ; Vi si affiggono le comunicazioni aziendali; Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero; Aggettivo di onde per le radiocomunicazioni ; Wind telecomunicazioni ; Governarono l Afghanistan dal 1996 al 2001 ; _ 9000: è il computer di 2001 : Odissea nello spazio; Album in studio dei R.E.M. pubblicato nel 2001 ; Renato, Ministro degli Esteri dal 2001 al 2002; La Keys che esordì nel 2001 col singolo Fallin ;

