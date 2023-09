Un ligure di Oneglia o Porto Maurizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ligure di Oneglia o Porto Maurizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPERIESE

Un ligure di oneglia o porto maurizio

041129 oneglia (ineja in ligure (onegliese); onegia in ligure (genovese)), insieme con porto maurizio, è uno dei due abitati che formano il comune di imperia... imperiese si trova 534 m s.l.m. la coltura dell'olivo, introdotta intorno al xii secolo, ha segnato profondamente la storia del territorio imperiese,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

