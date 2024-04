La definizione e la soluzione di 17 lettere: Il Ministro degli Esteri degli Stati Uniti. SEGRETARIO DI STATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America (in inglese: United States Secretary of State) è il capo del Dipartimento di Stato, membro del gabinetto del presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo campo di lavoro non è costituito solo dagli affari esteri, ma ha anzi competenze anche in ambito interno: si tratta del segretario più alto di grado del gabinetto. Tra le altre, svolge anche le funzioni di guardasigilli che in vari Stati sono invece attribuite al ministro della giustizia.

segretario ( approfondimento) m sing

(storia) (politica) (diritto) (economia) chi svolge mansioni di fiducia per conto di un ente, soprattutto operazioni di stesura e consegna di documenti

Sillabazione

se | gre | tà | rio

Pronuncia

IPA: /segre'tarjo/, /segre"tarjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale secretarius (derivazione di secretum o secretus ossia "segreto"), propriamente significa "colui cui si confidano cose segrete, riservate"

Sinonimi

assistente, impiegato di fiducia

(di amministrazione) cancelliere

cancelliere (di ente, partito) dirigente, responsabile

dirigente, responsabile ( politica ) (di stato) ministro

ministro (di dirigente, professionista, autorità) ( professione ) collaboratore, aiutante, persona di fiducia, factotum

collaboratore, aiutante, persona di fiducia, factotum (in enti pubblici o privati) impiegato, funzionario

(di verbali, e resoconti in riunioni, assemblee) redattore, estensore

(di organo pubblico, partito) capo, leader, guida

( zoologia ) sagittario

sagittario (di redazione, di edizione, di produzione) organizzatore, amministratore, coordinatore





Parole derivate