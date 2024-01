La Soluzione ♚ Un artista come Maurizio Crozza

La definizione e la soluzione di: Un artista come Maurizio Crozza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un artista come maurizio crozza: Sue trasmissioni televisive crozza italia, crozza alive, italialand, crozza nel paese delle meraviglie, fratelli di crozza e le copertine di ballarò, dimartedì... Curiosità su: Sue trasmissioni televisive crozza italia, crozza alive, italialand, crozza nel paese delle meraviglie, fratelli di crozza e le copertine di ballarò, dimartedì... Un imitatore è, nel campo dello spettacolo, un artista in grado di assumere voce, intercalari, modi di dire e rumori, gestualità e movimenti particolari di altre persone. L'etimologia della parola è latina, l'italiano 'imitatore' deriva dal latino imitator, -oris. La carriera degli imitatori è spesso collegata alla televisione e i personaggi proposti dagli stessi deriverebbero da tale mezzo di comunicazione, si pensi ad esempio alle imitazioni dei comici Corrado Guzzanti (che ha imitato - fra gli altri - personaggi televisivi come Emilio Fede e Gianfranco Funari) e Virginia Raffaele (che ha imitato, fra le altre, Raffaella Carrà, Belen Rodriguez, Ornella Vanoni). Italiano Aggettivo imitatore m sing che imita Sostantivo imitatore m sing (professione) chi imita, anche per professione Sillabazione i | mi | ta | tó | re Pronuncia IPA: /imita'tore/ Etimologia / Derivazione dal latino imitator Sinonimi emulo, plagiario, copiatore, riproduttore, pappagallo, contraffattore

epigono, seguace Contrari inventore, ideatore, innovatore, persona originale

maestro, guida

